agenzia

Ad Amsterdam le quotazioni aumentano dello 0,6%

MILANO, 18 DIC – Avvio in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano all’andamento della stagione invernale ed ai livelli degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni sono in aumento dello 0,6% a 42,33 euro al megawattora.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA