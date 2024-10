agenzia

Ad Amsterdam le quotazioni chiudono in rialzo dell'1,66%

MILANO, 23 OTT – Il prezzo del gas chiude in rialzo, con le interruzioni dei flussi in Norvegia e gli eventuali impatti delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la seduta in aumento dell’1,66% a 41,38 euro al megawattora.

