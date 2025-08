Il prezzo del gas chiude in forte calo a 33,2 euro

agenzia

I Ttf -3,3% con aumento livelli stoccaggio e più dazi ad India

MILANO, 06 AGO – Il prezzo del gas chiude in forte calo con l’aumento dei livelli di stoccaggio. A pesare è anche l’incremento dei dazi all’India da parte degli Stati Uniti come sanzione nei confronti di New Delhi per l’acquisto di petrolio dalla Russia. Ad Amsterdam, mercato di riferimento i contratti Ttf cedono il 3,34% a 33,26 euro al megawattora.

