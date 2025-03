agenzia

Ad Amsterdam i contratti Ttf segnano un +0,34%

MILANO, 24 MAR – Il prezzo del gas, dopo una seduta in saliscendi, chiude in lieve rialzo a 42,75 euro al megawattora. I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, segnano un +0,34 per cento.

