Il prezzo del gas corre ad Amsterdam oltre 40 euro (+5%)

agenzia

I rischi da Israele e Iran prevalgono sul meteo favorevole

MILANO, 10 OTT – Il prezzo del gas europeo inverte la rotta e dopo tre sedute consecutive in flessione il future Ttf ad Amsterdam termina con un balzo del 5% a 40,29 euro al megawattora. Sul mercato sono prevalsi i timori per i rischi sul fronte dell’offerta dal conflitto fra Israele e Iran, che spingono in rialzo in prima battuta il petrolio, rispetto alle buone notizie sul fronte della domanda: le previsioni meteo danno temperature in Europa sopra la media per la fine di questa settimana.

