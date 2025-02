agenzia

Calo dello 0,84%

MILANO, 25 FEB – Il prezzo del gas è in flessione in avvio di giornata. Il contratto future Ttf, che fa da riferimento per il gas europeo, cede lo 0,84% a 46,75 euro al megawattora ad Amsterdam.

