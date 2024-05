agenzia

Il Ttf guadagna l'1,3%

MILANO, 15 MAG – Il prezzo del gas europeo è in rialzo a 30 euro al megawattora. A tale livello si è portato in avvio di seduta il Ttf quotato ad Amsterdam che guadagna l’1,3 per cento.

