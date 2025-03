agenzia

Ad Amsterdam i contratti Ttf aprono in calo -1,68%

MILANO, 25 MAR – Il prezzo del gas scende sulla soglia dei 42 euro in avvio di scambi. Il futures (Ttf) è scambiato ad Amsterdam a 42,12 euro al megawattora in calo dell’1,68 per cento.

