Il prezzo del petrolio cala ma il costo di benzina e gasolio no: il perché non è legato solo alla pace

il caso

Le ragioni economiche e geopolitiche che fanno sì che i carburanti in Italia costino più dela media europea

Il prezzo del petrolio dopo le oscillazioni delle scorse settimane a causa del conflitto tra Israele e Iran che aveva spinto il Brent ad oltre 80 dollari il barile sta tornando sui livelli pre conflitto. Ma in Italia il prezzo alla pompa resta sempre alto – già di per sé costa più della media europea – ed anche quando la materia prima torna a livelli “normali” fare il pieno costa sempre troppo.

Insomma l’escalation sembra essersi fermato, il greggio è sceso di nuovo sotto quota 70, ma i listini dei carburanti in Italia sono fermi verso l’alto esattamente come nei giorni della guerra.

Ragioni geopolitiche

Ci sono ragioni geolopolitiche ma anche ragioni più tipicamente italiane. Nel primo caso va sottolineato come nel Medio Oriente si produca il 40% circa del petrolio mondiale ed un eventuale stop getterebbe i mercati nel panico. Ecco perché gli investitori – per mettersi al riparo da un eventuale stop alla produzione o fornitura di quel petrolio – hanno iniziato a comprare contratti per proteggersi dal rischio guerra. Basti pensare che il Medioriente produce sì il 40% del petrolio, ma il 20% dell’intera produzione passa dallo Stretto di Hormuz, controllato dall’Iran. Acquistare contratti per paura di un blocco della fornitura ha fatto schizzare verso l’alto i prezzi: in economia il fenomeno è chiamato “premio geopolitico”. E infatti il Brent è salito fino ad oltre 80 dollari al barile. Con la fine del conflitto – e senza dunque l’acquisto di contratti col “premio geopolitico” – il petrolio è tornato a livelli “normali” e quindi sotto i 70 dollari, con un outlook che dice che l’oro nero possa anche scendere sotto i 60 dollari nel 2026. Questo perché i dazi imposti da Trump alla Cina, che è il maggiore importatore al mondo di energia, potrebbe far rallentare la crescita del Gigante d’Oriente che dunque potrebbe anche ridurre il suo fabbisogno di petrolio. E una domanda in calo deve fare i conti con una offerta che resta elevata perché i paesi dell’Opec hanno deciso di aumentare la produzione dopo mesi di tagli. Per la più semplice delle regole dell’economia se c’è meno domanda su un mercato dove c’è più offerta, la prima conseguenza è il calo dei prezzi. Fin qui dunque le ragioni geopolitiche.

Il peso del fisco italiano