agenzia
Il prezzo del petrolio sale dopo l’Opec, Brent a 66,5 dollari
In rialzo anche il Wti verso 63 dollari al barile
ROMA, 08 SET – Sale questa mattina il prezzo del petrolio, dopo che l’Opec+ ha deciso di aumentare ancora una volta la produzione, ma ad un ritmo modesto. Recuperando le perdite della scorsa settimana, il future sul Brent per novembre segna un rialzo dell’1,53% a 66,50 dollari al barile, mentre il Wti per ottobre sale dell’1,47% a 62,78 dollari. Gli operatori si aspettavano una pausa nella strategia del cartello, ma l’Opec+ ha optato invece – in una riunione di 11 minuti – per proseguire con gli aumenti di produzione, anche se a ritmi inferiori rispetto a quanto inizialmente previsti.