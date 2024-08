agenzia

In rialzo anche il Wti a 78,9 dollari

ROMA, 14 AGO – Il prezzo del petrolio torna ad aumentare dopo la chiusura in calo di ieri: influenzato dalle tensioni in Medio Oriente, il Brent è salito questa mattina a 81,16 dollari al barile, in rialzo dello 0,58%, mentre il Wti americano guadagna lo 0,66% a 78,87 dollari.

