agenzia

Recupero dello 0,5% dopo la vigilia in calo

ROMA, 27 NOV – Il prezzo dell’oro sale a 2.646 dollari l’oncia questa mattina, segnando un rialzo dello 0,51%. Le quotazioni spot, così come i contratti per febbraio, sono in recupero dopo la giornata in negativo di ieri, influenzata dalle dichiarazioni di Donald Trump sui dazi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA