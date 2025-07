Il protocollo d’intesa tra i commercialisti siciliani e la Regione sulla certificazione della spesa illustrato a Roma

Attualità

Il coordinatore della conferenza degli Ordini dell'isola ospitato all'assemblea dei presidenti degli Ordini dei commercialisti d'Italia

“Per me una immensa soddisfazione avere partecipato, a Roma, all’assemblea dei presidenti degli Ordini dei commercialisti d’Italia. E’ stato un importante momento di confronto interno”. Lo dice il coordinatore della Conferenza degli ordini dei dottori commercialisti della Sicilia, Maurizio Attinelli (nella foto a Roma), nonché presidente dell’Odcec di Ragusa.

“Nel mio intervento – spiega – mi sono soffermato sulla funzione del commercialista utile al Paese. Ho comunicato al Cndcec e ai colleghi presidenti che la Conferenza degli ordini della Sicilia (Gaetano Lo Monaco, Rino Dulcimascolo, Giuseppe Lacagnina, Gildo La Barbera, Ignazio Urso, Marco Montesano, Salvatore Sauna, Maria Sciacco, Salvatore Stifanelli, Franco Vito, Gaetano Ambrogio, Nicolò La Barbera e Tito Giuffrida), con il supporto dei due consiglieri nazionali Aldo Campo e Fabrizio Escheri, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Siciliana che consentirà ai commercialisti, che sono anche revisori legali, di certificare la spesa. Naturalmente i commercialisti/revisori legali si assumono un impegno importante e devono avere apposita assicurazione professionale”.