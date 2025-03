Il rame supera 10.000 dollari a tonnellata su rischio dazi

agenzia

Accumulo scorte in Usa, metallo scarseggia nel resto del mondo

ROMA, 20 MAR – Il rame ha superato la soglia dei 10.000 dollari a tonnellata dopo settimane di tensione commerciale globale innescata dalla spinta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per nuove tariffe. Il mese scorso, ricorda Bloomberg, il presidente degli Stati Uniti ha ordinato al dipartimento del Commercio di monitorare le importazioni di rame della nazione, aprendo la strada a tariffe anche sul metallo industriale. Da allora, i prezzi negli Stati Uniti sono aumentati e i produttori si sono affrettati a inviare scorte in America prima di qualsiasi imposizione, riducendo conseguentemente la disponibilità nel resto del mondo. Il rame sul London Metal Exchange è così salito fino a 10.046,50 dollari a tonnellata, il livello più alto da ottobre, mentre i prezzi sul Comex di New York si sono avvicinati a un massimo storico.

