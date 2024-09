Il Teha Forum di Cernobbio vale 4 milioni di euro

agenzia

Contributo al Pil di quasi 2 milioni, il 45% ricade su Como

MILANO, 03 SET – Con 300 relatori ogni anno, circa 400 giornalisti a coprire l’evento e oltre 1.300 persone che lavorano nel backstage per realizzarlo. il Forum Ambrosetti, che da 50 riunisce il primo fine settimana di settembre il gotha della finanza e dell’economia, ha un impatto socio economico di quasi 4 milioni di euro che nel 2023 ha dato un contributo al Pil di quasi 2 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri elaborati dai ricercatori di Teha e certificati dall’analisi indipendente del professor Andrea Beretta Zanoni che anzi li ritiene “prudenzialmente sottostimati”. “E’ ipotizzabile che in decenni di attività il Forum abbia agito direttamente sul patrimonio conoscitivo e relazionale dei partecipanti e più in generale della comunità economica e politica quanto meno nazionale, con effetti quindi moltiplicativi sulla crescita del Pil nazionale” conclude Beretta Zanoni. L’organizzazione del Forum ha generato complessivamente negli ultimi 10 anni 19,5 milioni di Pil. E’ stato infine calcolato che il 45% dell’impatto economico (circa 1,7 milioni) ricade sul territorio di Como contribuendo per lo 0,5% (circa 908 mila euro) al Pil annuale del Comune di Cernobbio. “Un pezzo di storia italiana” lo descrive Mario Monti, “appuntamento irrinunciabile” per Emma Marcegaglia e anche quest’anno a Villa d’Este sono attesi ospiti e relatori da 27 paesi, 300 partecipanti, 6 tra capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente dell’Azerbaijan Ilham Aliyev, il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban e la regina Rania di Giordania; 11 ministri italiani oltre alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in video collegamento il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

