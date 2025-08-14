agenzia
Il Tesoro dell’Argentina rinnova solo 60% titoli in scadenza
Il risultato nonostante l'offerta di rendimenti del 70% annuo
ROMA, 14 AGO – Si confermano le difficoltà registrate negli ultimi mesi dal governo di Javier Milei nel rinnovare periodicamete l’intero ammontare di titoli in scadenza. In una seduta in cui era in gioco il roll-over di emissioni per un ammontare complessivo di 15 mila miliardi di pesos (circa 9,75 miliardi di euro al cambio attuale), il Tesoro argentino è riuscito mercoledì a rinnovare scadenze per un totale di 9,1 mila miliardi (circa 5,9 miliardi di euro) nonostante l’offerta di rendimenti fino al 69% annuale che raddoppiano il livello di inflazione. Il risultato costringe il Tesoro a iniettare circa 6.000 miliardi di pesos (3,9 miliardi di euro) sul mercato – cifra equivalente al 15% di tutto il denaro in circolazione nell’economia argentina – con il rischio di alimentare nuovamente le pressioni svalutative come occorso in una circostanza analoga ad inizio di agosto.