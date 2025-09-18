Il Tribunale di Termini Imerese riassegna l’incubatore al Polo Meccatronica: era stato pignorato per debiti proprietà del sito

imprese

L'ordinanza consente di rimettere in moto i progetti per lo sviluppo dell'area industriale e di riattivare le iniziative di animazione sospese

Dopo nove mesi di totale paralisi gestionale per il pignoramento della struttura scaturito da un vecchio contenzioso tra la proprietà del terreno e dell’immobile – il Consorzio Asi di Palermo in liquidazione – e la curatela fallimentare dell’Amia (ex azienda dei rifiuti di Palermo), l’incubatore di Termini Imerese torna a essere operativo. Il Tribunale di Termini Imerese con l’ordinanza emessa il 10 settembre scorso ha riassegnato la gestione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare alla rete Polo Meccatronica Valley, difesa in giudizio dall’avvocato Daniele Vecchio. «C’è sempre un giudice a Berlino», commenta il presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo, che esprime «grande soddisfazione per la decisione del Tribunale».

Cosa cambia