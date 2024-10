Il turismo mondiale varrà 2mila miliardi nel 2028

agenzia

Ricerca PwC Italia, incremento annuo del 18,5%

MILANO, 11 OTT – Nel 2023 il mercato globale del turismo ha registrato un valore di 4,1 miliardi di dollari e si stima una crescita fino a 9,6 miliardi di dollari entro il 2028, con un incremento annuo del 18,5% tra il 2023 e il 2028. Lo afferma uno studio di Team Innovation di PwC Italia durante il Ttg Travel Experience di Rimini. Quetsa cifra è calcolata tenendo in considerazione le entrate ‘dirette’ generate da attività di hotel, ristoranti, navi da crociera e leisure (gaming/casinò). Valutando invece anche trasporto aereo, hotel, food e beverage generale, trasporti inclusi car rental, gasoline, leisure e attività di retail, il settore ha generato entrate per 1,4 trilioni (1.400 miliardi) di dollari nel 2023 e, guardando al futuro, si prevede un ulteriore aumento per il 2024, con entrate attese a 2 trilioni (2mila miliardi) di dollari. Secondo la ricerca, i driver principali che sostengono la crescita del mercato turistico includono l’aumento delle rotte aeree dirette, che migliorano l’accessibilità e la connettività internazionale; la maggiore incidenza di ‘viaggi revenge9 in risposta alle chiusure e alle cancellazioni dettate dalla pandemia e ‘viaggi bleisure’, ovvero viaggi di affari che combinano elementi sia di lavoro che di piacere; i progressi tecnologici nella digitalizzazione, come AI e GenAI. Importante anche l’influenza dei social media per la pianificazione dei viaggi e il possibile miglioramento del contesto economico.

