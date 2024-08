Iliad entra nella top 5 Europa, in 6 mesi ricavi +10,3%

agenzia

In Italia +11,5%. Reynaud: 'passo storico, ora la nuova Odissea'

MILANO, 29 AGO – Il gruppo iliad entra nella top 5 degli operatori di telecomunicazioni europei grazie alla sua continua crescita. Nel primo semestre del 2024, “il gruppo iliad – spiega una nota- ha mantenuto la sua leadership di crescita in Europa”, con un aumento del fatturato del 10,3% a 4,9 miliardi, l’ebitda a 1,86 miliardi (+13,2%) e l’utile netto a 251 milioni (+8,6%). In Italia il fatturato è cresciuto dell’11,5% a 552 milioni, l’ebitda del 25,6% a 147 milioni e il flusso netto di cassa è diventato positivo per 23 milioni (era negativo per 5 milioni l’anno scorso). “Iiad ha compiuto un passo storico diventando uno dei primi 5 operatori europei. Ora abbiamo 50 milioni di abbonati in Francia, Polonia e Italia, e addirittura 61 milioni con il nostro investimento nell’operatore svedese Tele27. Il piano Odyssée 2024, che ha guidato la nostra tabella di marcia negli ultimi 5 anni, ha dato i suoi frutti. Ora sta a noi scrivere la prossima Odissea continuando a innovare, investendo nelle nostre reti 5G e in fibra e rafforzando le nostre attività di cloud e data center” ha commentato il ceo Thomas Reynaud.

