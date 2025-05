illycaffè lancia nuova campagna, “L’Emozione del Gusto”

agenzia

Protagonista è lo chef Massimo Bottura

TRIESTE, 09 MAG – La illycaffè lancia una nuova campagna di comunicazione dal titolo “L’Emozione del Gusto” con protagonista lo chef tre stelle e stella verde Michelin Massimo Bottura, illy Chef Ambassador dal 2023 e X-CAPS. Si tratta, come spiegano all’azienda, di un innovativo sistema esclusivo di capsule e macchine home, risultato di oltre 90 anni di esperienza ed eccellenza illy nella preparazione del caffè. La campagna è on air dal 4 maggio e illustra il nuovo sistema esclusivo illy di capsule e macchine home. “Presentiamo ai consumatori l’innovazione di X-CAPS, raccontando come un caffè di altissima qualità e preparato con un sistema all’avanguardia possa rappresentare un’esperienza emozionale e di condivisione nella nostra vita quotidiana” commenta Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè. La nuova capsula è realizzata in alluminio riciclato all’85%. “In Italia, il caffè non è una semplice bevanda. È un mezzo attraverso cui si esprimono bellezza, comunità e tradizione” ha commentato Massimo Bottura parlando del “rito quotidiano del caffè”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA