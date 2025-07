illycaffè, utile primo semestre sale del 9%, ricavi +11%

agenzia

Ebitda +4%. Presto lancio capsula 100% compostabile

TRIESTE, 28 LUG – Ricavi consolidati a 319 milioni di euro (+11%) grazie alla crescita su tutti i principali mercati e canali; Ebitda a 48 milioni (+4%) nonostante il forte aumento del prezzo della materia prima e grazie, anche in questo caso, alla crescita e al continuo incremento dell’efficienza operativa del gruppo; utile netto a 15 milioni (+9%). Sono i risultati del primo semestre 2025 di illycaffè, che annuncia il prossimo lancio in Italia di Coffee B, sistema monodose senza capsule 100% compostabile, basato su Coffee Balls (piccola sfere di caffè pressato rivestite da una pellicola protettiva di alginato). La posizione finanziaria netta è pari a 191 milioni (+32%) principalmente per gli investimenti industriali a sostegno dell’aumento della capacità produttiva e dell’aumento dei prezzi della materia prima. Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè segnala che “tutti gli indicatori economici sono in aumento”. Tuttavia, “il contesto macroeconomico e geopolitico restano complessi” mentre “i prezzi della materia prima continuano a essere interessati da una spinta inflattiva sostenuta”. Se i risultati “confermano la solidità del nostro percorso di crescita, fondato su espansione internazionale e innovazione sostenibile”, per il secondo semestre 2025 si prevede che “l’impatto dell’aumento dei costi della materia prima si farà sentire con più intensità: ci aspettiamo una contrazione della marginalità rispetto al primo semestre.” In questo periodo il gruppo ha consolidato la posizione di leadership in Italia nel segmento premium del mercato: +12%. Gli Stati Uniti, mercato prioritario, hanno registrato una forte accelerazione (+21%) e anche i principali mercati europei sono in forte crescita (+25%). Crescita che riguarda tutti i canali, in particolare grande distribuzione organizzata (+38%) ed e-commerce (+21%).

