Imparato, Maserati? Non molliamo, idea sinergia con Alfa

'Per il piano ci vuole più tempo'

TORINO, 01 LUG – “La nostra intenzione è di non mollare. Mi piacerebbe che Alfa Romeo e Maserati lavorassero di più insieme come in passato”. Lo ha detto Jean Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, a margine degli Stati Generali dell’energia di Forza Italia in corso alla Camera. “Per il piano ci vuole più tempo, oggi vi posso dire che non molliamo” ha affermato. “Sono stato a Modena con Santo Ficili, chief operating officer di Maserati. Ho visto una squadra super motivata e delle macchine bellissime. Sono un appassionato delle belle auto. Abbiamo deciso di lavorare insieme con Ficili e con Alfa Romeo per dare un futuro a questo marchio” ha aggiunto Imparato. “Ho sentito tante cose, noi vogliamo mantenere Modena e Maserati. Dobbiamo fare un piano Maserati – ha detto ancora Imparato – ho bisogno di un po’ di tempo. La cosa che è cambiata rispetto ai piani iniziali degli anni passati è che l’elettrico non può essere la soluzione al 100% per Maserati. Per sviluppare questo brand abbiamo bisogno di fare macchine e motori. La nostra intenzione non è di mollare. Mi piacerebbe che Alfa e Maserati lavorassero più vicine come dieci anni fa, forse possiamo trovare una soluzione in questo senso. Torno da voi quando i progetti saranno più chiari”.

