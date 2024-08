Impennata passeggeri Trieste Airport, +41% da inizio anno

agenzia

Consalvo, massimo storico grazie a base Ryanair e destinazioni

TRIESTE, 22 AGO – Nuovo massimo storico, dopo quello del 2023, per numero di passeggeri al Trieste Airport, scalo del Fvg che nei primi 7 mesi 2024 ha registrato un +41 per cento; percentuale che conta di mantenere fino a fine anno raggiungendo la quota di 1,3 milioni di passeggeri. Lo ha detto all’ANSA l’a.d. Marco Consalvo, ricordando che nel 2023 si era registrato +35% (930mila passeggeri). Un contributo “è dato sicuramente dal fatto che Ryanair ha una base qui e dalle destinazioni. A fine ottobre parte la tratta per Bucarest: avremo 14 collegamenti internazionali e 9 domestici”. In Italia la media nazionale di crescita nel settore è del 14%.

