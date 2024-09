Impossibile accertare cause morte balenottera trovata a Muggia

agenzia

Lo spiega in una nota l'Area Marina Protetta di Miramare

TRIESTE, 13 SET – Non sarà possibile risalire alla causa di morte della balenettora comune che il 30 agosto è stata trovata incastrata sotto i pontili di Muggia, in provincia di Trieste. Lo rende noto oggi l’Area Marina Protetta di Miramare. “Lo stato avanzato di decomposizione in cui versava la carcassa – si legge in una nota – e l’impossibilità da parte dei medici veterinari di analizzare l’animale fuori dall’acqua, non ha permesso di predisporre una valutazione completa del caso. Per compiere questo tipo di analisi, infatti, l’animale avrebbe dovuto essere portato in un luogo idoneo e sicuro a terra, operazione logisticamente complessa che purtroppo non è stata possibile. Il tassello di tessuti, prelevato dagli esperti del Cetacean strandings Emergency Response Team – CERT i giorni successivi via mare – prosegue il testo – sarà invece utile per fornire dati genetici sulla balenottera”. Terminate le analisi, i dati raccolti verranno comunque inseriti nelle relazioni annuali della rete italiana spiaggiamenti. È invece chiara la causa della morte di un cucciolo femmina di tursiope, rinvenuto sempre a Muggia qualche settimana fa. I primi esiti delle indagini necroscopiche condotte dai medici veterinari del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università di Padova, esperti nella ricerca e intervento su grandi vertebrati marini, hanno rilevato una causa di morte naturale di origine infettiva. Sono invece ancora in corso le valutazioni per identificare l’agente infettivo responsabile del decesso.

