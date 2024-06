Impresa, a Catania l’evento “Imprenditoria femminile nel Sud est Sicilia tra sfide e opportunità”

Fare rete

La tappa alla Camera di Commercio con l'introduzione dei lavori del commissario Antonio Belcuore

“Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” ha fatto tappa a Catania alla Camera di Commercio con l’ evento “Imprenditoria femminile nel Sud est Sicilia tra sfide e opportunità” promosso da Union Camere e dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

ll commissario Antonio Belcuore ha introdotto i lavori indicando i punti di forza delle imprese al femminile che costituiscono un valore aggiunto non solo per le tre province del Sud-Est ma per l’intera Sicilia grazie alla capacità di innovazione, alla condivisione di buone pratiche ed alla capacità di fare rete.

Considerazioni confermate da Silvia Petrone ricercatrice del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne che ha descritto la Sicilia come quinta regione italiana per numero di imprese femminili (1 su 4) anche in settori tradizionalmente non riconducibili alle donne: edilizia, costruzioni, green e sostenibilità high tech e digitale.

A questa platea ed alle donne che intendono avviare iniziative imprenditoriali e agli under 36 , si è rivolto Daniele De Angelis – Business development specialist di Invitalia- che ha illustrato le misure agevolative e gli incentivi messi a disposizione delle imprese in fase di avvio con contributi a tasso zero e a fondo perduto.

La professoressa Loredana Zappalà dell’Università di Catania ha inserito la problematiche oggetto dell’incontro, all’interno del quadro giuridico Europeo e nazionale con particolare riferimento alla parità di genere al tempo del PNRR in termini di trasparenza, certificazione e misure premiali.

Tiziana Pompei – Vice segretario generale di Unioncamere, ha sottolineato l’importanza delle azioni e degli impegni del sistema camerale per favorire l’imprenditoria femminile e la parità di genere con un’attenzione particolare su Welfare e Formazione

L’esperienze delle imprese innovative che hanno usufruito dell’assistenza de PID – punto impresa digitale della Camera di Commercio del Sud Est – è stata presentata dalla responsabile del PID Maria Elisa Fazio che ha introdotto i casi di successo delle imprese raccontate dalle rappresentanti di Linea 11 srls di Siracusa, Ilap spa Ragusa Ohoskin srl di Catania.

Le Presidenti del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania Monica Luca e di Terziario Donna di Confcommercio Catania Matilde Cifali hanno raccontato l’esperienza associativa ed il valore aggiunto della condivisione nonchè la disponibilità alla condivisione all’interno dei territori della Camera di Commercio.