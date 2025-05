Imprese cercano 528mila lavoratori a maggio, mismatch al 47%

agenzia

Unioncamere-Lavoro, spinta dal turismo e dal Sud-Isole

ROMA, 14 MAG – Sono 528mila i lavoratori ricercati dalle imprese a maggio e quasi 1,7 milioni per il trimestre maggio-luglio, con un incremento della domanda di lavoro di circa 35mila unità rispetto a maggio 2024 (+7,0%) e di oltre 70mila unità sul corrispondente trimestre (+4,4%). A livello settoriale l’industria evidenzia complessivamente una flessione delle entrate di circa il 2%, mentre nei servizi si segnala una crescita del 10,4% dovuta prevalentemente alla domanda di lavoro da parte delle imprese del turismo (147mila lavoratori ricercati a maggio). Il Sud e Isole sono l’area territoriale più dinamica con 161mila contratti attesi. E’ lo scenario delineato nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea, che elabora le previsioni occupazionali per il mese di maggio. Il Bollettino sottolinea anche che nel mese sono difficili da reperire 248mila profili, pari al 47,0% delle figure professionali da inserire in azienda, soprattutto a causa della mancanza di candidati per ricoprire le posizioni lavorative aperte.

