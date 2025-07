Ims Technologies, Ivo Conti nominato amministratore delegato

agenzia

Azienda fa parte Gruppo Coeclerici che nel 2025 compie 130 anni

MILANO, 07 LUG – Il consiglio di amministrazione di Ims Technologies spa, società del Gruppo Coeclerici con sede a Calcinate (Bergamo) che progetta e realizza soluzioni high-tech per i settori del Converting e del Packaging, ha nominato Ivo Conti nuovo amministratore delegato, con responsabilità estesa a tutte le società dalla stessa controllate. La nomina di Conti, manager bresciano di 54 anni esperto di rilancio e crescita sostenibile dal 2008 ceo di Nemas Holding, segna l’avvio di una nuova fase per il Gruppo, di cui fanno parte marchi come Rotomac, Goebel-Ims e Laem-Ims. Coeclerici opera a livello internazionale nella gestione della filiera delle materie prime al servizio delle acciaierie e delle industrie per la produzione di energia e quest’anno compie 130 anni dalla sua fondazione.

