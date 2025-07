In 10 anni dati smartphone +2.258%, crolla l’uso del fisso

agenzia

Assium, Sms calano a 4 al mese. In 3 hanno l'81% del mobile

ROMA, 19 LUG – In 10 anni la spesa degli italiani per la telefonia fissa e mobile è crollata di complessivi 3,6 miliardi di euro, registrando una flessione media del 13,6%. Nello stesso periodo, il traffico dati sui telefonini degli utenti è letteralmente schizzato alle stelle, registrando un incremento del +2.258%. I dati arrivano da Assium, l’associazione degli utility manager italiani, che ha realizzato una apposita indagine sul settore rielaborando i dati ufficiali forniti dall’Autorità per le Comunicazioni (Agcom). Nella telefonia fissa crolla il traffico voce (-85,9%), mentre crescono le Sim che effettuano traffico dati. Penalizzati invece i ‘vecchi’ Sms: ne mandavamo 42,4 a testa al mese nel 2014, oggi ne inviamo appena 4,1 al mese. Nonostante l’ingresso di nuovi operatori e l’evoluzione dei servizi, tuttavia, il mercato della telefonia presenta ancora evidenti criticità che danneggiano gli utenti – denuncia Assium – Nel settore mobile i tre principali operatori detengono l’81% del mercato, e continuano i disservizi a danno degli utenti.

