In 8 anni raddoppiate start up innovative, Italia 4a in Europa

Unioncamere, 'continuare a sostenere la finanza innovativa'

ROMA, 25 GEN – Sono raddoppiate rispetto al 2016, passando da circa 5.700 a oltre 12mila, ponendo l’Italia al quarto posto in Europa. E hanno performance economiche migliori delle altre. Sono le start up innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che rispondono a precisi requisiti che si basano sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. I dati arrivano da Unioncamere che ha scattato la fotografia del settore con il supporto del Centro studi Tagliacarne. Grazie anche agli srumenti di finanza innovativa, negli ultimi 8 anni, le start up sono più che raddoppiate nel Mezzogiorno (2,6 è il risultato del rapporto tra il valore del 2024 e quello del 2016) e nel Nord-Ovest (2,4), soprattutto in Campania dove sono più che quadruplicate (4,3), Molise (3,5) e Lombardia (2,6). Straniere e femminili mostrano un ritmo di crescita più dinamico, sebbene queste imprese restino in prevalenza giovanili (16,9%, quota doppia rispetto all’8,4% del totale delle imprese). “Occorre continuare a sostenere la crescita della finanza innovativa, – evidenzia il presidente di Unioncamere, Andrea Prete – da una parte attraendo più operatori specializzati che possano catalizzare l’offerta di capitale per le imprese, che potenzialmente è significativa vista l’enorme massa di liquidità ancora depositata nei conti correnti bancari, dall’altra stimolando la domanda da parte degli imprenditori”.

