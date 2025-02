In 800.000 hanno perso 2 miliardi con la criptovaluta di Trump

agenzia

Lanciata 3 giorni prima dell'insediamento, poi prezzo è crollato

NEW YORK, 10 FEB – Oltre 800.000 persone hanno perso 2 miliardi di dollari con la criptovaluta di Donald Trump, chiamata $Trump. Il presidente americano ha annunciato il lancio della sua moneta meme appena tre giorni prima del suo insediamento: la vendita di apertura per uno dei 5.971.750 token era di soli 18 centesimi, ma è rapidamente salita a 75 dollari. I primi trader che hanno acquistato le monete in pochi minuti hanno guadagnato, secondo un’analisi del New York Times, decine di milioni di dollari (uno di loro ha realizzato un profitto di 109 milioni in due giorni). Ma da allora il prezzo di $Trump è crollato a circa 17 dollari, costando a un gruppo molto più ampio di investitori perdite cumulative per 2 miliardi. A metà della scorsa settimana più di 810.000 avevano perso denaro, secondo un’analisi che la società di criptovaluta forense Chainalysis ha eseguito per il Nyt. Ma le perdite totali per il quotidiano sono quasi certamente molto più grandi: i dati non includono infatti le transazioni avvenute su una serie di popolari mercati di criptovalute che hanno iniziato a offrire la moneta solo dopo che il suo prezzo era già aumentato.

