agenzia

Emissione degli annuali da 8,5 miliardi

ROMA, 06 DIC – L’11 dicembre il Tesoro offrirà in asta la prima tranche di Bot a 12 mesi per un importo massimo di 8,5 miliardi. Lo comunica il Mef in una nota, precisando che “in seguito all’assenza di specifiche esigenze di cassa” non verrà offerto il Bot trimestrale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA