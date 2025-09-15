In Borsa rally moda con Cina e Kering, per Armani faro su Lvmh

agenzia

Analisti, 'maggiori opportunità rispetto a Essilux e l'Oreal'

MILANO, 15 SET – In una buona giornata in Borsa per i titoli della moda e del lusso, sull’onda dell’aumento dei dati sulle vendite retail di gioielli e cosmetici in Cina, gli analisti fanno qualche considerazione anche su chi fra Lvmh, L’Oreal e EssilorLuxottica abbia più chance di prendersi Armani dopo che lo stilista ha fatto i tre loro nomi nel suo testamento. E puntano sul primo. A far tornare gli acquisti sul comparto contribuisce anche l’attenzione su Kering (quasi +5% a Parigi) per l’insediamento odierno di Luca de Meo al posto di ceo, mentre a Piazza Affari Brunello Cucinelli (+3%) beneficia della copertura avviata da JPMorgan con giudizio ‘overweight’. Non è da meno Lvmh (+2,5%) sempre a Parigi. Per Equita è proprio il colosso di Bernard Arnauld ad offrire le maggiori prospettive per il futuro di Armani, pur ritenendo plausibile un interesse per una quota di minoranza dell’azienda italiana anche da parte di Essilorluxottica. Meno invece da L’Oreal. “In caso di acquisto da parte di Lvmh vedremmo maggiori opportunità di migliorare le performance del marchio nel proprio core business, più coerente con la concentrazione del gruppo nelle attività Fashion & Leather Goods, e in seconda battuta l’opportunità di internalizzare le licenze occhiali e beauty alle rispettive scadenze (quindi in realtà non nell’immediato)”, scrive l’analista di Equita a proposito della casa di moda milanese.

