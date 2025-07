In calo i comuni ‘ricicloni’, solo 663 sono rifiuti free

agenzia

Legambiente, differenziata -5%, resta forte il divario nord-sud

ROMA, 02 LUG – Lieve calo nel 2025 in Italia per la raccolta differenziata dei rifiuti: i comuni rifiuti free scendono a 663 (-5%) rispetto allo scorso anno e rappresentano ancora solo l’8,4% dei 7.896 comuni italiani. Il Veneto si conferma regione leader per rifiuti free e la Campania è la prima del sud. A scattare questa fotografia è la XXXII edizione di “Comuni Ricicloni” di Legambiente presentato a Roma all’Ecoforum nazionale dell’economia circolare organizzato dall’associazione ambientalista, Kyoto Club e La Nuova Ecologia in collaborazione con Conai e Conou e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e Regione Lazio. Restano ancora marcate le differenze tra nord, sud e centro. Il nord mantiene il primato con 424 comuni rifiuti free (erano 434 nel 2024), seguito dal sud con 209 comuni rifiuti free (231 nel 2024) e il centro Italia conferma, invece, il suo immobilismo con appena 30 comuni rifiuti free (33 nel 2024). Tra i capoluoghi comuni rifiuti free 2025 vincitori assoluti, si segnala la new entry Nuoro insieme agli “storici” Treviso, Pordenone e Trento. A livello regionale il Veneto, pur contando 12 comuni Rifiuti Free in meno rispetto alla passata edizione, si conferma anche quest’anno regione leader con più comuni rifiuti free (161, il 28,8% sul totale dei comuni veneti), seguita sempre da Lombardia (107, il 7,1% sul totale dei comuni lombardi) e la Campania (84, ossia il 15,3% sul totale dei comuni campani). Quest’ultima risulta essere la prima regione del Sud per comuni rifiuti free. Per la categoria “comuni rifiuti free sotto i 5mila abitanti, si distinguono come vincitori assoluti: Liscia (CH), Ripacandida (PZ), Lattarico (CS), Felitto (SA), Mordano (BO), Moimacco (UD), Sant’Ambrogio sul Garigliano (FR), Riccò del Golfo di Spezia (SP), Foresto Sparso (BG), Monteleone di Fermo (FM), Montefalcone nel Sannio (CB), Pietra Marazzi (AL), Leporano (TA), Tonara (NU), Castel di Lucio (ME), Terre d’Adige (TN), Calvi dell’Umbria (TR), Chambave (AO), Possagno (TV). Per la categoria tra i 5mila e i 15 abitanti: San Vito Chietino (CH), Casali del Manco (CS), Cimitile (NA), San Prospero (MO), Chions (PN), Sacrofano (RM), Luni (SP), Villongo (BG), Sennori (SS), San Giuseppe Jato (PA), Capraia e Limite (FI), Altopiano della Vigolana (TN), Mareno di Piave (TV). Per la categoria “comuni sopra i 15mila abitanti”, vincitori assoluti sono: Ottaviano (NA), Nonantola (MO), Azzano Decimo (PN), Genzano di Roma (RM), Carugate (MI), Monserrato (CA), Misilmeri (PA), Monsummano Terme (PT), Pergine Valsugana (PN), Vedelago (TV).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA