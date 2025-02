agenzia

Arretra dello 0,18%

ROMA, 26 FEB – E’ in calo in avvio di contrattazioni la quotazione spot dell’oro: scambia a 2.909,79 dollari l’oncia in ribasso dello 0,18%. In marginale rialzo la quotazione del contratto con consegna ad aprile: 2.920,90 dollari l’oncia (+0,07%).

