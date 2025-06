In Campania gender gap ‘più marcato’ su temi finanziari

agenzia

Grimoldi, donne demandano a partner gestione finanze familiari

NAPOLI, 05 GIU – In Italia esiste un gender gap che vede le donne “più fragili” rispetto a tematiche finanziarie ed assicurative, un divario che in Campania è ancora più marcato. “Questa fotografia è dovuta a un minore accesso al mondo economico delle donne – ha detto Alessandra Grimoldi, Responsabile Communication & Content marketing di Alleanza Assicurazioni – ma anche al fatto che le donne iniziano a gestire le proprie risorse economiche più tardi rispetto ai coetanei uomini: più del 30 per cento delle donne dichiara di avere iniziato a gestire in maniera autonoma le proprie risorse solo dopo i 18 anni e inoltre anche quando le donne sono in coppia tendono a demandare al partner la gestione delle finanze familiari, anche quando sono le principali percettrici di reddito”. Nel riportare alcuni dati Ipsos, Grimoldi ha sottolineato che “le donne dedicano giornalmente circa 6 ore di tempo alla cura di casa e famiglia, oltre a svolgere la propria attività lavorativa, mentre gli uomini non raggiugono le 2 ore. C’è bisogno di ridefinire le priorità e le cose di cui ci si deve occupare a livello familiare tra i due partner perché l’economia e la parte di nozioni economico finanziarie, la gestione proattiva del denaro, ha un forte impatto sull’empowerment, sull’indipendenza e sull’autodeterminazione femminili”.

