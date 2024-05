In corso il cda di Benetton sui conti in rosso del 2023

agenzia

Da Edizione iniezione liquidità immediata di 150 milioni

MILANO, 28 MAG – E’ iniziato a Ponzano Veneto (Treviso) il cda di Benetton Group, che dovrà approvare i conti 2023, con una perdita operativa stimata in 230 milioni di euro. L’azionista Edizione, nei giorni scorsi, aveva già annunciato un intervento complessivo di 260 milioni in quattro anni a sostegno del piano di riorganizzazione e rilancio. Di questi, 150 milioni sono l’iniezione di liquidità immediata che Edizione metterà per coprire l’urgenza di cassa del gruppo tessile.

