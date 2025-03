In corso sciopero sindacati autonomi, treni e servizi a rischio

agenzia

Agitazione per l'intera giornata anche nel settore aereo

ROMA, 08 MAR – Un 8 marzo di scioperi nel settore dei trasporti e non solo per la protesta nazionale proclamata da alcuni sindacati autonomi. Dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di questa sera treni sono a rischio di cancellazioni o variazioni. Trenitalia ricorda sul proprio sito i treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. Per il trasporto regionale, sono invece garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. L’agitazione sindacale può però comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. L’Usi-Cit, l’Unione sindacale italiana, ha inoltre proclamato uno sciopero generale del personale dei dipendenti del settore aereo, coinvolti per l’intera giornata. Stop nazionale anche di Usb e Cub di tutte le categorie pubbliche e private ad esclusione dell’intero settore trasporti.

