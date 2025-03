In corso sciopero treni, rischio disagi in tutta Italia

agenzia

Terminerà alle 17

ROMA, 19 MAR – Giornata a rischio di disagi per chi viaggia in treno. E’ in corso dalle ore 9 lo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. La protesta si è articolata con in un primo sit-in ieri davanti al Mit, ed oggi con una manifestazione a Roma in Piazza di Porta Pia. La protesta riguarda il personale di Trenitalia, Italo Ntv e Trenord ed è stata proclamata contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da oltre un anno. I sindacati chiedono anche garanzie per migliori condizioni di lavoro.

