In Costa Smeralda ville a peso d’oro

Tendenze immobiliari in uno degli angoli più esclusivi al mondo

OLBIA, 21 SET – “Noi non vendiamo la casa, qui vendiamo il concetto: l’abitazione non è il primo centro di attenzione del cliente, arriva prima la località, le emozioni che il territorio sa regalare”. È un’idea di vendita che nulla ha a che fare con l’edificio in sé, ma parte da un racconto, quello della Costa Smeralda e di tutta la zona del nord est dell’Isola, e prosegue attraverso le vibrazioni che questo angolo di Sardegna è capace di trasmettere. Lo sanno bene nell’agenzia immobiliare Maior Capital, attiva da anni sul territorio con base Olbia, Porto Cervo, Budoni e San Teodoro e parte del più grande network di agenzie indipendenti al mondo, Luxury portfolio international. Ai telefoni dei loro agenti arrivano le richieste di acquisto più disparate, tutte o quasi ad alto, anzi altissimo budget e molte che a tratti hanno dell’impossibile. “Abbiamo clienti – spiega all’ANSA Tomaso Budroni, area manager di Olbia – che richiedono case che non esistono, moltissimi ricercano immobili in prima fila sul mare o al centro di Porto Cervo, laddove l’offerta di vendita è pressoché inesistente al momento. Proprio per questo la ricerca e l’attrazione dei clienti altospendenti può arrivare a toccare cifre molto elevate e pretese che noi come agenzia, cerchiamo di soddisfare, in tutti i modi, anche demolendo e ripartendo da zero in ricostruzioni o ristrutturazioni importanti”. La Costa Smeralda, ma anche località come Porto Rafael, Porto Rotondo e Porto San Paolo conservano nel tempo un’aura di fascino ed esclusività che non smette di attirare potenziali acquirenti, sempre più orientati, in questa stagione 2025, verso proprietà immerse nel verde, indipendenti e con piccole realtà di autoproduzione come vigneti, olivari, frutteti e spazi per ospitare arnie e produrre il miele. “Chi cerca sul nostro territorio ha la tendenza a comprare case legate alla natura – sottolinea Budroni – non si cerca una semplice residenza, ma un qualcosa che permetta di ritrovare una convivialità genuina. Tante volte queste abitazioni diventano i punti di ritrovo di interi nuclei familiari. Da poco una famiglia Svizzera ha acquistato a Porto San Paolo. I figli degli acquirenti lavorano un po’ sparsi per il mondo, in Inghilterra, Stati Uniti e a Dubai, e qui in Gallura hanno trovato un punto strategico dove ritrovarsi e dal quale spostarsi agevolmente. Siamo al centro del Mediterraneo e ben collegati grazie all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, questa è la nostra marcia in più”. Bellezza del territorio e ville che possono passare dagli 80mila euro per l’acquisto di uno stazzo autentico dell’Ottocento da ristrutturare, fino a proprietà che superano i 300 milioni di euro: queste le cifre ad alto impatto di un territorio, quello gallurese, in continua crescita attrattiva per chi vive nel lusso.

