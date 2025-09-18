In Francia frena il mercato delle barriques: in un anno -15% vendite

i numeri

Stretta tra l'esplosione dei prezzi del rovere e crisi del vino

Un calo del 15% nelle vendite di barriques, le botti più piccole destinate all’invecchiamento di pregiati vini, in un anno: la tradizionale industria francese dei bottai sta subendo un duro colpo, stretta tra l’esplosione dei prezzi del legno di rovere e la crisi del vino. Per i produttori d’Oltralpe, detentori di un know-how che paragonano volentieri all’alta moda, tutto rema contro: vendemmie interrotte dai rischi climatici, clienti viticoltori in difficoltà, persino quelli che stanno sradicando le loro vigne, esportazioni verso gli Stati Uniti interrotte dall’offensiva doganale di Donald Trump. Allo stesso tempo, il prezzo del rovere francese è triplicato in dieci anni (+50% negli ultimi due anni), alimentato dalla domanda proveniente dalla Cina e da altri settori (arredamento, ecc.) di legno eccezionale e privo di difetti. Nell’ultimo anno (da aprile 2024 a marzo 2025), sono stati venduti oltre 540.000 barili francesi, con un calo del 15%, in particolare in Francia (-20%). Il fatturato del settore, pari a 515,9 milioni di euro, è diminuito del 9,5%, secondo un rapporto pubblicato questa settimana.