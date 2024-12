In Friuli la prima Comunità energetica idroelettrica d’Italia

agenzia

Ok Corte Conti Fvg a una CER nei comuni Tarvisio e Premariacco

TRIESTE, 21 DIC – Dopo il primo caso in Italia a Lignano Sabbiadoro (Udine) di una Comunità Energetica Balneare a livello nazionale, ora è il Comune di Tarvisio (Udine) ad aver costituito la prima Comunità Energetica Idroelettrica d’Italia. Si tratta dei comuni di Tarvisio e Premariacco, e della società cooperativa Benefit Part-Energy di Udine, associata a Legacoop Fvg che ha reso noto il nuovo primato. Questo arriva in contemporanea con il “sì” della Corte dei Conti Fvg e con l’adesione di Tarvisio (e di Premariacco) alla costituzione di una Comunità Energetica cooperativa a partecipazione pubblica. I due Comuni friulani sono soci promotori e coordinatori mentre Part-Energy è partner tecnico e gestore di due nuove Comunità Energetica che si aggiungono alle altre 12 già in essere e che portano la Cooperativa Benefit friulana a occupare quasi il 20% del mercato nazionale delle CER. Delle circa 360 richieste di nuove CER in Italia, 57 sono di Part-Energy (attivate e in corso di attivazione entro il 31 marzo 2025). L’energia che verrà prodotta non sarà ricavata, come negli altri casi, da energia solare, ma sfruttando corsi d’acqua con una produzione di energia in tutte le 24 ore. “Le comunità energetiche – commenta la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig – sono un’opportunità per famiglie e imprese, per le comunità che abitiamo. Le tante esperienze regionali sono diventate punto di riferimento nazionale, grazie alla sfida condivisa con la cooperativa Part-Energy”. Nei prossimi mesi Legacoop Fvg sarà impegnata su “un tema strategico per il futuro come le energie rinnovabili valorizzando il modello cooperativo”. A fare da apripista nel giugno 2023 era stato il Comune di Fontanafredda (Pordenone), primo in Italia ad aver ottenuto l’ok della Corte dei Conti Fvg alla costituzione della CER.

