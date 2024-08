In Italia ci sono due case ogni tre abitanti

agenzia

Gli italiani vivono in media in 118 metri quadri e 5,5 stanze

ROMA, 21 AGO – In Italia ci sono circa due case ogni tre abitanti. L’Osservatorio del mercato immobiliare, nel volume “Statistiche catastali 2023”, ne registra 35,6 milioni che, su una popolazione di quasi 59 milioni di italiani, si traducono in una casa ogni 1,6 abitanti, cioè più o meno due case ogni tre. Stando ai dati del report, la concentrazione più alta è nelle province di Aosta, Sondrio e Savona, dove le case sono più di una a testa. Le province con più case in assoluto sono le grandi città: Milano, Roma e Torino. Le abitazioni costituiscono il 54% di tutti gli immobili ordinari e speciali, ma sono in aumento: nel 2023 il catasto ne ha censite 86 mila in più rispetto al 2022. La casa italiana è grande in media 118 metri quadrati e ha 5 stanze e mezza.

