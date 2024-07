In Italia crescita record degli occupati ma ultima in Ue

agenzia

Eurostat, +1,5% nel 2023 tra 20-64 anni, la migliore dopo Malta

ROMA, 20 LUG – In Italia nel 2023 l’occupazione delle persone tra i 20 e i 64 anni è aumentata dell’1,5% sul 2022, con la percentuale più alta in Europa dopo Malta (1,6%) pari a oltre il doppio rispetto alla media Ue (+0,7%). E’ quanto emerge dal report Ue “Key figures on Europe”, secondo il quale il nostro Paese resta ultimo per tasso di occupazione con appena il 66,3% al lavoro in questa fascia di età a fronte del 75,3% medio nell’Ue. In Italia c’è il più basso “gender pay gap” con appena il 4,3% di divario nella retribuzione oraria tra uomini e donne e a fronte di un 12,7% medio in Ue. l’Italia registra il dato migliore dopo il Lussemburgo.

