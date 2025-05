In Sicilia per Coldiretti ci sono troppi pannelli solari «e terreni strappati all’agricoltura»

La denuncia

«In nome della transizione green si sta modificando la vocazione territoriale, agricola, turistica, paesaggistica», scrive l'associazione

«Là dove c’era il grano, là dove c’erano produzioni tipiche adesso ci sono distese di pannelli solari. Basta percorrere pochi chilometri dalle città per vedere quanto sta succedendo in Sicilia dove in nome della transizione green si sta modificando la vocazione territoriale, agricola, turistica, paesaggistica completamente alterata da una deregulation durata anni». Lo dice Coldiretti che denuncia la «deformazione territoriale» che starebbe avvenendo nell’Isola.