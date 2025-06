In Veneto rallenta mercato del lavoro, +56.900 posti in 5 mesi

agenzia

Veneto Lavoro, i livelli sono inferiori a quelli del triennio

VENEZIA, 20 GIU – Prosegue la fase di rallentamento del mercato del lavoro Veneto, che nei primi cinque mesi del 2025 si conferma positivo per +56.900 posti di lavoro dipendente, ma su livelli inferiori a quelli registrati nell’ultimo triennio. A determinare tale risultato è il lieve incremento delle cessazioni unito a una riduzione delle assunzioni (-2%). Il dato emerge dalla “Bussola” mensile dell’Agenzia regionale Veneto Lavoro. Il rallentamento si è fatto più evidente a maggio, che ha fatto segnare un saldo occupazionale di +16.900 posizioni lavorative contro le 18.500 guadagnate un anno prima, soprattutto in virtù di un più consistente aumento delle cessazioni (+3%) e degli andamenti meno positivi registrati nei comparti del turismo e dell’ingrosso e logistica. Dal punto di vista contrattuale, il bilancio relativo al tempo indeterminato è positivo (+15.100) e sostanzialmente in linea con quello dell’analogo periodo del 2024, nonostante la frenata registrata nell’ultimo mese, soprattutto sulle nuove assunzioni. Saldo positivo ma in ridimensionamento per il tempo determinato, che registra 41.200 contratti in più da inizio anno (nel 2024 erano stati 47.000 in più), con una diminuzione delle attivazioni (-1%) e un aumento di cessazioni (+2%) e trasformazioni a tempo indeterminato (+6%). Prosegue la contrazione dell’apprendistato: poco meno di 17.000 avviamenti nel corso del 2025 (-7%), con un saldo di 610 contratti in più da inizio anno a fronte dei +1.700 dell’anno precedente.

