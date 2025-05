Inapp, arriva Sistema informativo sulle professioni

agenzia

Per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro

ROMA, 28 MAG – Per ridurre il mismatch tra la domanda e l’offerta di lavoro arriva il Sistema informativo sulle professioni: lo fa sapere l’Inapp spiegando che in questo sistema sono coinvolti diversi attori istituzionali che producono informazioni sulle professioni, oltre Inapp: Istat, Inail, Inps, Sviluppo Lavoro Italia, Unioncamere, Mur, Almalaurea, Alfa Liguria e Collegio Nazionale degli Agrotecnici Il Sistema informativo sulle professioni raggiungibile dal nodo Inapp all’indirizzo https://www.inapp.gov.it/professioni/sistema-informativo-sulle-p rofessioni/ – spiega l’Inapp che oggi ha presentato il progetto – “ha l’obiettivo di offrire un panorama completo ed analitico delle caratteristiche di tutte le professioni esercitate in Italia, la loro consistenza occupazionale attuale e le tendenze a breve e medio termine del mercato professionale insieme ai trend di cambiamento delle loro competenze, le opportunità di impiego in tempo reale e strumenti per l’orientamento professionale”. E’ uno “strumento di supporto anche alle decisioni politiche – prosegue l’Inapp – poiché, grazie agli studi anticipatori sui futuri andamenti dell’economie settoriali e del lavoro per professioni, costituisce un riferimento per la programmazione e per la progettazione degli interventi tesi a incrementare le possibilità di occupazione delle persone che entrano nel mercato del lavoro e di favorirne la permanenza per chi è già occupato”. “L’evoluzione del Sistema informativo delle professioni consente di valorizzare le competenze acquisite dai lavoratori e di personalizzare i fabbisogni formativi per adeguarle in relazione alla domanda di lavoro. – ha detto Natale Forlani, presidente dell’Inapp – E’ uno strumento messo a disposizione di tutti gli operatori pubblici e privati per migliorare i servizi di orientamento e le offerte formative rivolti a facilitare l’inserimento lavorativo per migliorare la capacità di valorizzare le proprie competenze per le persone che cercano lavoro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA