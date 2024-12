Inapp, giovani senza bussola, 1 su 2 non sa cosa vuole fare

agenzia

'Servizi di orientamento risultano poco attrattivi'

ROMA, 11 DIC – Senza bussola, con servizi di orientamento che risultano poco attrattivi: sono i giovani di oggi secondo l’ultima indagine Inapp, secondo cui il 38,2% degli under 30 afferma di non aver mai usufruito di un servizio di orientamento, con una percentuale ancora più alta (42%) nella fascia dei giovanissimi (15-17enni). Tra i motivi di questa scelta il 55,6% dichiara di “non averne avuto bisogno”. Eppure di orientamento ci sarebbe la necessità, sottolinea l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, dal momento che ben il 57,3% degli stessi giovani sostiene di non avere le idee chiare su cosa “farà da grande”. L’indagine, svolta in collaborazione con Geo, Anvur e Centro di Ateneo della Federico II e ha coinvolto 3.642 giovani 15-29enni e oltre 2.700 servizi di orientamento tra Università, Centri per l’Impiego, Istituti di formazione e scuole secondarie di primo e secondo grado.

