Inaugurata la 20/a edizione del Festival dell’economia di Trento

Tamburini: "Trento in questi giorni è caput mundi"

TRENTO, 22 MAG – “La scelta del titolo di quest’anno è stata collettiva. E penso di poter dire senza ombra di smentita che abbiamo azzeccato. Le cronache degli ultimi mesi mi permettono di dire che quello che è successo è andato ben al di là di quello che ci aspettavamo. Trento in questi giorni è caput mundi, abbiamo un tasso di conoscenza del mondo veramente alto a disposizione dei partecipanti”. Lo ha detto Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor, e presidente del Comitato scientifico del Festival dell’economia di Trento, in occasione dell’inaugurazione della 20/a edizione – “Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”, organizzata dal Gruppo 24 Ore e da Trentino Marketing. “L’orgoglio di Trento e del Trentino e di essere in questi giorni al centro del dibattito culturale ed economico globale. Il Festival ci permette di mantenere alta l’attenzione sui grandi temi scientifici e geopolitici, con personaggi ed esponenti di rilievo nazionale e internazionale, riuscendo a parlare alla gente. Le radici e le fondamenta dell’evento sono ben piantate per terra e intrecciate al nostro territorio. Oggi continuiamo questo percorso per fare di Trento una Davos popolare”, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “Sono quasi 500 le persone che lavorano durante i quattro giorni del Festival. Molti di loro hanno lavorato per tutto l’anno, perché mentre facciamo quest’edizione la testa comincia ad andare già alla prossima edizione”, ha aggiunto l’ad di Trentino marketing Maurizio Rossini, ringraziando “le persone che, edizione dopo edizione, hanno portato avanti una sfida molto alta. Le terre di confine sono terre di incontro, di confronto e di scambio. Sono state da sempre terre di grande innovazione. È quasi naturale immaginare che qui molte persone si possano ritrovare per confrontarsi, partendo anche da punti di vista diversi, e che tutto questo lo si possa offrire al mondo”.

