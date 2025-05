Inaugurato centro E-Distribuzione, servirà anche Milano-Cortina

agenzia

Garantirà il monitoraggio in tempo reale dei consumi delle gare

MILANO, 14 MAG – Tre Province e 370 comuni gestiti, oltre 57.000 linee elettriche per un totale di 35.000 km di rete a servizio di più di 3 milioni di cittadini. Sono i numeri del nuovo quartier generale di E-Distribuzione, società del gruppo Enel per la distribuzione dell’energia elettrica, inaugurato oggi in via Rubattino, a Milano dopo un importante intervento di ammodernamento. Un intervento che l’ha reso “una delle strutture più tecnologicamente avanzate d’Italia”, ha spiegato l’ad Vincenzo Ranieri. Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il nuovo centro di controllo operativo di Milano gestisce la rete elettrica di media tensione delle tre province di Milano, Monza e Pavia, nonché i 273 impianti primari di connessione con la rete di trasmissione ad alta tensione per tutta la Regione Lombardia. Il centro può individuare in tempo reale eventuali disservizi e intervenire tempestivamente per emergenze o manutenzioni programmate. Inoltre il centro è dotato di postazioni aggiuntive per poter intervenire a supporto dei centri limitrofi di Como e Brescia e fungere inoltre da backup per quelli di Piemonte e Liguria, prendendone in carico la gestione della rete in caso di emergenze. Non solo. Durante i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, il centro di Milano gestirà le connessioni e monitorerà i consumi di tutti gli eventi e sedi di gara. “Abbiamo iniziato a lavorare sulle Olimpiadi quattro anni fa e realizzato importantissimi investimenti infrastrutturali – ha detto Ranieri – . Da questo centro operativo monitoreremo l’efficienza energetica e questo permetterà all’Italia di poter mettere un tassello ‘verde’ sulle Olimpiadi, che invece tipicamente sono sempre eventi che disperdono energia. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 invece saranno belle per lo sport ma anche per l’uso intelligente dell’energia”.

