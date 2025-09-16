Inaz in forte crescita, software +39% e Cloud +16%

agenzia

I risultati del primo semestre 2025 presentati a Milano

MILANO, 16 SET – Primo semestre positivo per il gruppo Inaz che ha raggiunto gli obiettivi di budget, rafforzato il trend positivo del gruppo. Le linee software segnano, infatti, una crescita del 39%, mentre il cloud registra un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche la rete commerciale e la formazione hanno mostrato segnali di sviluppo costante, a testimonianza di un’organizzazione solida e orientata al futuro. La crescita di Inaz si inserisce in un quadro nazionale che vede il mercato digitale italiano a quota 81,6 miliardi di euro nel 2024 (+3,7%), trainato proprio da software, cloud e intelligenza artificiale. I risultati Inaz si collocano ben al di sopra delle medie di settore, confermando la solidità e la competitività del gruppo. I numeri sono stati illustrati a Milano, nel corso della riunione commerciale. Ad aprire i lavori è stata la presidente di Inaz Linda Orsola Gilli. “L’intelligenza artificiale – afferma è entrata a pieno titolo nelle nostre strategie, ma con una filosofia chiara: Human in the loop. L’Ai, infatti, non sostituisce le persone, le potenzia. L’intelligenza artificiale è al servizio del lavoro umano, per renderlo più rapido, più sicuro, più gratificante in una cornice di responsabilità, innovazione, integrità e proattività, i pilastri della nostra cultura aziendale”. E il tema dell’intelligenza artificiale è stato al centro della giornata. Sono state presentate, infatti, le nuove soluzioni sviluppate dal competence center Initia Hr Tech, pensate per integrare l’intelligenza artificiale nei processi Hr in maniera concreta, sicura e trasparente.

